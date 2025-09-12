"Fullerken" dikkat: Sistemi çökertiyor...

Araç sahipleri için akaryakıt fiyatları her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Küçük görünen alışkanlıklar, uzun vadede ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor.

Özellikle de depoyu doldururken yapılan “birkaç damla daha sıkıştırma” davranışı, sürücüler arasında yaygın bir yanılgı.

Oysa uzmanlar, pompa otomatik olarak durduktan sonra yakıt doldurmaya devam etmenin hem aracın sağlığına hem de cüzdana zarar verdiğini vurguluyor.

Modern akaryakıt pompaları, deponun belirli bir seviyeye ulaştığını algılayarak otomatik olarak durur.

Bazı pompacılar ise biraz daha yakıt alması için pompayı sıkmaya devam eder.

İŞTE ZARARLARI

Ancak bu alışkanlığın doğurduğu sonuçlar düşündüğünüzden daha ciddi olabilir.

Yakıt deposunda yer alan buhar dengeleyici sistem (EVAP), fazladan sıkıştırılan yakıtı emerek çalışır. Bu da sistemin zamanla arızalanmasına, yüksek tamir masraflarına yol açabilir.

Depo kapasitesinden fazla yakıt alındığında, özellikle sıcak havalarda yakıt genleşerek dışarı taşabilir.

Pompa durduktan sonra sıkıştırılan fazla yakıt, çoğu zaman buharlaşır veya sistem tarafından geri çekilir. Yani ödediğiniz ücretin bir kısmı aslında boşa gider.