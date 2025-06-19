Futbolseverler müjde! Lionel Messi'nin maçı şifresiz yayınlanacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması devam ederken Inter Miami ikinci kez sahaya çıkıyor.
Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami gruptaki ilk maçında Mısır ekibi Al Ahly ile 0-0 berabere kalmıştı.
Lionel Messi ve arkadaşları FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Portekiz devi Porto ile karşı karşıya gelecek.
Inter Miami ile Porto arasında oynanacak zorlu müsabaka futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
TRT 1'de şifresiz yayınlanacak
ABD'nin Atlanta şehrinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.