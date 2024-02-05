Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan sarı kırmızılılar bu turda Ümraniyespor'u eleyerek son 16 turuna gelmişti.
Öte yandan kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla Alanya Kestelspor, Somaspor ve Kasımpaşa'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Futbolseverler Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Tek maç üzerinden oynanacak mücadeledeyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Peki Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman?
Galatasaray - Bandırmaspor mücadelesi 6 Şubat 2024 Salı günü RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.