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Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Galatasaray - Bandırmaspor maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte zorlu maçın detayları...