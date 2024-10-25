Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 133. kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında Galatasaray'ın ekibin 50-39 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray'a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 6M), son dört ziyaretinin tamamından mağlup döndü.

İki ekip sezon başında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren dev derbi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Beşiktaş maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin detayları...

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.