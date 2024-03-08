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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?