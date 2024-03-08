Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. Hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
29. haftanın açılış maçı hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler zorlu mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.
Galatasaray, ligde oynadığı 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 75 puan topladı.
Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor engelini aşarak liderlik koltuğundaki yerini korumak istiyor.
Çaykur Rizespor ise Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 39 puan topladı.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
İki ekip şimdide 29. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için geri sayım başladı.
Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.