Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Futbolseverler Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın detayları hakkında araştırma yapmaya başladı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk üç maçı kazanan Galatasaray, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir lig sezonuna dörtte dört yaparak başlamayı istiyor.
İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olduğu son 4 maçı kaybetti.
Sarı-kırmızılıların, Çaykur Rizespor'u konuk ettiği son üç lig karşılaşması toplam 21 gole sahne oldu.
İşte, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının merak edilenleri...
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.
Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.