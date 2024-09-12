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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının detayları merak ediliyor. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının bilgileri...