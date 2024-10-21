Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda? Galatasaray - Elfsborg maçı şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında sahasında İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son iki iç saha maçını kazanan Galatasaray, iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.
Öte yanadn İsveç takımları, Avrupa kupalarında Türk rakiplerine konuk olduğu son beş maçın hiçbirini kaybetmedi.
Futbolseverler Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...
Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray - Elfsborg maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.