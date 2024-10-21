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Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda? Galatasaray - Elfsborg maçı şifresiz mi?

Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda? Galatasaray - Elfsborg maçı şifresiz mi? Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın yayınlanacağı kanal...