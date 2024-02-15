Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Ali Koç açıkladı... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa final maçının tarihi hakkın açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan olayların ardından ertelenen Süper Kupa final maçının yeni tarihi gündemdekini yerini koruyor.

Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmayarak maçın ertelenmesini istemişti.

Ertelenen maçın ne zaman oynanacağı uzun süredir merakla bekleniyor.

Futbolseverler Süper Kupa final maçının tarihini araştırırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün yaptığı açıklama ile maçın oynanacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"TFF bize şubat ayında Süper Kupa'nın oynanacağını söylemişti, ama takvim çok yoğun. Seçimlerden sonra oynanacak. Nisan ayı içerisinde oynanacağı kesin."