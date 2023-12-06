Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar? 2023 Süper Kupa maçı bilet al!

29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan dev maç için geri sayım başladı.
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuru ile biletlerin nereden alınacağı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Turkcell Süper Kupa Maçının Genel Bilet Satışı Başladı 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır.
Biletler "http://webook.com" internet sitesinden satın alınabilecektir. http://webook.com internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir."
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek bilet alabilirsiniz.
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En uygun bilet: 125 Riyal (960 TL)
En pahalı bilet: 18.000 Riyal (140.000 TL)