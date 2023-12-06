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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar? 2023 Süper Kupa maçı bilet al!

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar? 2023 Süper Kupa maçı bilet al! 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nin biletleri satışa çıktı. İşte bilet fiyatları..