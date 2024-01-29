Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Gaziantep FK maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu mücadelenin merak edilenleri...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son maçta evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Gaziantep FK ise ligdeki son maçında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon oynadığı 22 maçta 57 puan toplarken Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ise bu sezon oynadığı 22 maçta 23 puan topladı.

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren maç için geri sayım başladı. Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Gaziantep FK maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 29 Ocak Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.