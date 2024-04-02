Haberler



Bilgi



Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...