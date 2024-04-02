Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de 31. haftanın maçları hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler zorlu Galatasaray - Hatayspor mücadelesinin detaylarını araştırmaya başladı.
Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 81 puan topladı.
Hatayspor ise Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 33 puan topladı.
Galatasaray bu sezonki tek yenilgisini ligin ilk yarısında Hatayspor'a karşı 2-1'lik skorla aldı.
İki ekip şimdide 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için geri sayım başladı.
Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman?
Galatasaray - Hatayspor maçı 2 Nisan Salı (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.