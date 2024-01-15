Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu mücadelenin merak edilenleri...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son üç maçta bir galibiyet alabildi. Sarı kırmızılılar ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon oynadığı 19 maçta 48 puan topladı.

Öte yandan Recep Uçar'ın çalıştırdığı Kayserispor ise bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Kayserispor bu sezon oynadığı 19 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Kayserispor maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman?

Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.