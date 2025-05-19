Galatasaray kupa töreni ne zaman? 2025 Şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman?

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 36.hafta maçında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan müsabakayı 3-0 kazanan sarı kırmızılı takım bitime iki hafta kala Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı takımı oldu.

Tarihi sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile birlikte çifte kupayla kapadık.

Golleri Victor Osimhen (27’), Barış Alper Yılmaz (29’) ve Fernando Muslera (88’) kaydetti.

Üç lig şampiyonluğuna bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa ekleyen Okan Buruk, sezon içinde kırdığı galibiyet rekorlarıyla Galatasaraylılara şampiyonluk yaşattı.

Sarı kırmızılı taraftarlar 5. yıldız heyecanıyla kutlamalara hazırlanıyor. Bu kapsamda, "GS kupa töreni ne zaman", "Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman" sorularına yanıt araştırılıyor.

İşte kutlama detayları...

GS KUPA TÖRENİ NE ZAMAN 2025

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvime göre Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak son maçın ardından takdim edilecek.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynayacakları sezonun kapanış karşılaşmasından sonra taraftarının önünde kupayı kaldıracak.

Tören öncesi statta büyük bir kutlama organizasyonu planlanıyor. 5 yıldızlı bayraklar, tişörtler ve özel görsel şovlarla unutulmaz bir gece yaşatılması hedefleniyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Kutlamalar için kulübün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi.

Daha sonrası için ise Galatasaray'ın Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması planladığı ve İstanbul Valiliği'ne başvurduğu iddia edildi.