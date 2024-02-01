Galatasaray - Sparta Prag maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı Rams Park'ta oynanacak. İşte zorlu maçın merak edilenleri...

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Şampiyonlar Ligi A grubunu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray Play-Off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.

İki takım 26 yıl aradan sonra 5. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Galatasaray ile Sparta Prag daha önce 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası Elemeleri’nde iki kez, 1997-1998 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında iki kez karşı karşıya geldi.

Oynanan 4 maçta Sparta Prag 2, Galatasaray 1 galibiyet alırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak mücadele için geri sayım başladı.

Futbolseverler Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak mücadele hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman?

Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak ilk mücadele 15 Şubat 2024 Perşembe günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Sparta Prag maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.