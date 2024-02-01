Galatasaray - Sparta Prag maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A grubunu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray Play-Off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.
İki takım 26 yıl aradan sonra 5. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Galatasaray ile Sparta Prag daha önce 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası Elemeleri’nde iki kez, 1997-1998 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında iki kez karşı karşıya geldi.
Oynanan 4 maçta Sparta Prag 2, Galatasaray 1 galibiyet alırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak mücadele için geri sayım başladı.
Futbolseverler Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak mücadele hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman?
Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak ilk mücadele 15 Şubat 2024 Perşembe günü Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray - Sparta Prag maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.