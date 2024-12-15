Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar 38 puan ile zirvede yer alıyor.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste iki iç saha karşılaşmasında puan kaybetmedi.

Galatasaray ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Trabzonspor, tek galibiyetini Ocak 2022'de deplasmanda aldı.

50 yıllık rekabette yapılan 137 resmi ve özel maçın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Galatasaray - Trabzonspor maçının detayları...

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık 2024 Pazartesi (yarın) günü saat 21:00'da başlayacak.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.