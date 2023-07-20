Galatasaray’da transfer bombası! Lucas Torreira için karar verildi

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, yeni sezon için hazırlıkları sürdüyor.
Galatasaray’da geçtiğimiz sezon harikalar yaratan Uruguaylı Lucas Torreira, sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biriydi.
Başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Lucas Torreira, Avrupa kulüplerini de peşine taktı.
İtalyan ekibi Lazio, Lucas Torreira’yı kadrosuna katmak için ısrarlarına devam ediyor.
Torreira’nın geleceği taraftarlar tarafından merak konusu olurken, yönetimden yıldız futbolcuyla ilgili karar geldi.
Galatasaray Torreira için kararını verdi
Galatasaray yeni sezonda Torreira ile birlikte yürümeye kararlı. Yönetim, Lazio’dan gelen teklifi değerlendirmeye almadan reddetti.
Torreira bu süreçte menajerine “İstanbul'da çok mutluyum. Galatasaray'da devam edeceğim” diyerek kimseyle transfer görüşmesi yapmamasını istedi.