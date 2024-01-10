Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda...

Angelino'dan istediği verimi alamayan Galatasaray sol bek için yeni isim arayışına girdi.
Sol bek mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Beşiktaş'ın eski oyuncusu ile temasa geçtiği iddia edildi.
Galatasaray, 2022 yılında Beşiktaş'tan İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Rıdvan Yılmaz ile resmi temas kurdu.
Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile resmi temas kurdu." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Galatasaray'ın milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü ancak Rıdvan Yılmaz'ın kiralık tekliflere sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
Glasgow Rangers formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz 1 gol kaydetti.