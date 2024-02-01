Galatasaray'ın yeni sağ beki! Serge Aurier kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray forması giymesi beklenen Fildişi Sahilli Serge Aurier'in kariyeri merak uyandırdı. İşte Serge Aurier'in merak edilen kariyeri...

ensonhaber.com

Galatasaray, Sacha Boey'in Alman devi Bayern Münih'e transfer olmasının ardından sağ bek için arayışlarını sürdürüyordu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sağ bek transferi için Serge Aurier ile anlaştı.

TRT Spor'un iddiasına göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Fildişi Sahilli Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

Transfer haberlerinin ardından Serge Aurier hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Serge Aurier hakkında merak ettiklerini öğrenmek için internette aramalar yapıyor.

Peki, Serge Aurier kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Serge Aurier kimdir?

Serge Aurier 4 Aralık 1992'de Fildişi Sahilinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Lens B takımının altyapısında başlayan Aurier 2009 yılında Lens takımında profesyonel olmuştur.

3 sezon Lens forması giyen Aurier, 2012 yılında Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer olmuştur. Toulouse'da iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Aurier 23 Temmuz 2014 tarihinde Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştır.

PSG, 29 Nisan 2015 tarihinde 10 milyon Euro karşılığında Aurier'i transfer etti.

2017/2018 sezonuna kadar PSG forması giyen Serge Aurier daha sonra Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu.

Aurier 2017/2021 yılları arasında Tottenham forması giydikten sonra 2021/2022 sezonunda Villareal'e transfer edildi.

2021/2022 sezonunda Villareal ile 24 maça çıkan Aurier 2 asistlik katkı sağladı. Aurier son olarak 2022 yılında Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forrest'a transfer oldu.

Bu sezon Nottingham Forrest takımıyla 13 resmi maçta forma giyen Aurier bu maçlarda 2 asist yaptı.