Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech kimdir? İşte biyografisi ve oynadığı takımlar! Galatasaray, en son Premier Lig ekibi Chelsea’de forma giyen dünyaca ünlü Faslı futbolcu Hakim Ziyech transferinde sona yaklaşıyor. Ziyech’in İstanbul’a geleceği haberlerinin ardından usta golcünün biyografisi ve kariyeri merak konusu oldu.

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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, bu sezon birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rashica’yı Beşiktaş’a kaptıran sarı-kırmızılılar bomba gibi bir transferle moralleri yükseltti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Chelsea’de unutulmaz gollere imza atan Hakim Ziyech, Galatasaray’la mutlu sona ulaştı.

30 yaşındaki Faslı futbolcunun kısa zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Çıkan haberlerle birlikte Hakim Ziyech hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakim Ziyech hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Hakim Ziyech kimdir?

1993 yılında Hollanda’da dünyaya gelen Hakim Ziyech, Premier Lig ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Faslı milli futbolcudur.

Dronten altyapısında futbol kariyerine başlayan yıldız futbolcu, Heerenven, Twente, Ajax ve Chelsea gibi ekiplerde forma giymiştir.

Kariyeri boyunca toplamda 452 maça çıkmış, 125 gol ve 137 asist kaydetmiştir. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.