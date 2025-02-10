Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Carlos Cuesta'yı transfer eden sarı kırmızılılar sağ bek transferi için Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılılar Lens forması giyen sağ bek Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.

Frankowski'nin kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yaşanan transfer gelişmesinin ardından Przemyslaw Frankowski hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Przemyslaw Frankowski'nin kariyerini araştırmaya başladı. Peki kimdir Przemyslaw Frankowski? İşte merak edilen kariyeri...

Przemyslaw Frankowski kimdir?

Przemyslaw Frankowski 12 Nisan 1995 tarihinde Polonya'da dünyaya gelmiştir.

Futbol kariyerine Lechia Gdansk'ın altyapısında başlayan Frankowski, 2012 yılında A takıma yükseldi ve burada 41 maçta 2 gol kaydetti.

2014 yılında Jagiellonia Bialystok'a transfer olan Frankowski bu dönemde 140 lig maçına çıktı ve 24 gol attı.

2019 yılında Major League Soccer ekiplerinden Chicago Fire'a transfer olan Polonyalı futbolcu burada 63 maçta 10 gol atarak takımına katkı sağladı.

2021 yılında Fransız ekibi RC Lens'e transfer olan Frankowski, takımın önemli oyuncularından biri haline geldi ve 2024-2025 sezonu itibarıyla 121 maçta 18 gol kaydetti.

Polonya A Milli takım formasıyla 47 maça çıkan Przemyslaw Frankowski kariyerine Galatasaray forması ile devam edecek...