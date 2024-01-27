Galatasaraylı Sacha Boey’in yeri çabuk doldu! Sevilla’nın yıldızı geliyor… Galatasaray, sağ bek mevkisine güçlü bir takviye yapmak için büyük bir hamle gerçekleştiriyor. Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olan sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in yerine bakın kim geliyor…

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Galatasaray'da beklenen transfer gerçekleşti ve Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, dünya devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boey'in transferi karşılığında Galatasaray'a 32 milyon Euro artı gelir sağlanacak.

Bu transferle birlikte Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu unvanını elde eden 23 yaşındaki Boey'in, Bayern Münih ile 4.5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sacha Boey'in ayrılığıyla boşalan mevkisi için Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Kulüp, kadrosunu güçlendirmek için Arjantinli bir yıldızı transfer etmeye hazırlanıyor.

Arjantinli yıldız için harekete geçti

Sport Digitale’nin haberine göre; İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Arjantinli sol bek futbolcu Marcos Acuna'yı kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. Habere göre Galatasaray, futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sevilla’da forma şansı bulamayan Acuna’nın piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Acuna, bu yıl çıktığı 13 maçta 2 asist kaydetti. Sevilla ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.