Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. İşte zorlu mücadelenin merak edilenleri...

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Gaziantep FK ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak maç hakkında aramalar hız kazandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı. Beşiktaş'a konuk olduğu Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, bugüne kadar siyah-beyazlı ekibe aynı sezonda iki kez mağlup olmadı.

Süper Lig'de oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK 28 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş ise bu sezon topladığı 46 puan ile 4. sırada yer alıyor.

Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren zorlu mücadele için geri sayım başladı.

Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11 Mart Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.