Gazze Şeridi bakın nerede! Haritada gören kıymetini anlıyor Filistin-İsrail çatışmalarının yaşandığı Gazze Şeridi, konum itibarıyla kritik bir noktada yer alıyor.

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Filistin topraklarının 1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla işgali başladı. Günümüzde kadar arapsaçına dönen bölgede silah sesleri hiç susmadı. Özellikle Gazze'de binlerce insan hayatını kaybetti.

Bölgede ne kan duruyor, ne öfke.

Gazze'de 7 Ekim sabahı Hamas tarafından 'Aksa Tufanı' operasyonu başladı.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas, İsrail'e saldırılar düzenledi.

Hamas güçleri Gazze Şeridi'nden İsrail'in yerleşim yerlerine girdi ve şehirlere roketli saldırılar yaptı. Saldırılar Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirildi.

Saldırıların ardından İsrail misilleme olarak "Demir Kılıçlar" operasyonunu başlattı.

Gazze'de gerilim tırmanırken, milyonların gözü haritada...

Gazze Şeridi tam olarak nerede ve hangi bölgede merak ediliyor.

Gazze Şeridi harita konumu

Gazze Şeridi Filistin'in batısında, Akdeniz kıyısında bir sahil şerididir. Orta Doğu'da, 31-25 Kuzey enlemleri, 34-20 Doğu boylamları arasında bulunmaktadır.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail, doğusunda ve güneyinde Mısır bulunmaktadır. Bölgede yaklaşık 1,37 milyon Filistinli yaşar.

1967 yılından 2005 yılına kadar İsrail tarafından yönetilen Gazze Şeridinde İsrail, Filistin Özerk Yönetimi ile yapılan Oslo Anlaşmasına uygun olarak hava sahasının, su kaynaklarının ve kıyı boyundaki deniz ulaşımını kontrol etmeye devam etmektedir.