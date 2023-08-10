Gece yatmadan önce bu duayı okuyan kişinin bütün dilekleri kabul oluyor! Gece uyumadan önce birçok insan daha huzurlu bir uyku çekmek için dua eder. Bazı insanlar da dilek ve istekte bulunmak için ellerini semaya açar ve dua eder. Gece yatmadan önce bu duayı okuyun. Tüm dilekleriniz kabul olacak.

Dua etmek, İslam dininde sadece maddi istekleri ifade etmek değil, aynı zamanda manevi bir iletişim kurmak anlamına gelir. İnsanlar dua yoluyla Allah’a yaklaşırlar, duaları aracılığıyla Allah'a şükrederler. İnsanların istek ve dilekleri hiçbir zaman bitmez. Hayatın getirdiği zorluklar, beklentiler, hayaller… Bu durumda insanlar istek ve dileklerini yerine getirmek için de Allah’a dua eder. İstek ve dileklerinizin kabul olması için en tesirli duayı sizler için araştırdık. Gece uyumadan önce bu duayı okursanız dilekleriniz ve istekleriniz gerçek olur… Gece uyumadan önce mutlaka okuyun! 11 gün boyunca uyumadan önce 111 defa "Euzubillahimineşşeytanirracim" okuyup sonunda "Bismillahirrahmanirrahim" denilirse olmayacak işler açılır ve düğümler çözülür.