Geceleri yoğurtla yiyin, bağırsaklarınızı dinleyin...

Kabızlık, sindirim sisteminin düzenli çalışmamasından kaynaklanan bir sorundur. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kabızlık sorununa çözüm arayanlar, doğal alternatifler tercih edebilir.
Kronik kabızlar için bütün yöntemleri kenara atacak bir tarif haberimizde...
Yoğurtla tüketildiğinde bütün sorunu ortadan kaldırıyor.
Her akşam düzenli tüketilen bu kür, geçmeyen kabızlığına son noktayı koyuyor.
Direkt bağırsakları etkiliyor
Karnıyarık otu müsilaj içeriği ile bağırsak hareketlerini hızlandırır.
Bağırsaklarda kolit, hemaroid, yara oluşumu gibi enfeksiyonu arttıran hastalıklarda ya da irritabl bağırsak sendromunu azaltır.
Antidiyaretik etkisi ile ishal probleminin şiddetini azaltmasında ve engellenmesinde yardımcı rol üstlenir.
Karnıyarık otu tozunu 1 kase yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz.