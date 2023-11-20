Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" paylaşımını yaptı.
Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi.
Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.
Cep telefonu, tablet ve bilgisayar desteğinden faydalanmak isteyen yükseköğrenim öğrencileri, nasıl başvuruda bulunacaklarını araştırıyor.
Bu kapsamda başvuru kılavuzları da yayımlandı.
Peki, teknolojik destek başvurusu nasıl yapılır? Cihaz desteği nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar...
Genç Teknoloji Destek başvurusu 2023
“Genç Teknoloji Destek” programına başvuru yapmak için önce https://gsbbiz.gsb.gov.tr/ adresine gidebilirsiniz.
Tablet ya da Bilgisayar desteği başvurusu yapmak için “Tablet/ Bilgisayar Desteği” menüsündeki başvuru sayfası altında, “Başvuru” sekmesine tıklayarak başvuruyu başlatabilirsiniz.
“Başvuru Koşullarını Onaylıyorum ” butonuna tıklayıp işleme devam edebilirsiniz.
İkinci adımda satın aldığın cihazın faturasındaki firmaya ait “VKN/TCKN” bilgisi fatura no, fatura tarihi ve cihazın MAC adresini girmelisin. Bu bilgileri girdikten sonra “Devam Et” butonuyla son adıma geçebilirsiniz.
Yapmış olduğun başvurunun durumunu görüntülemek için ise “Durum Sorgula” başlığına tıklayabilirsiniz.