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"Genç Teknoloji Destek" başvurusu nasıl yapılır? Cihaz desteği başvurusu 2023

"Genç Teknoloji Destek" başvurusu nasıl yapılır? Cihaz desteği başvurusu 2023 Yükseköğrenim öğrencilerine özel tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvuruları başladı. Peki, cihaz desteği nasıl alınır? Teknolojik destek başvurusu nasıl yapılır? İşte web ve mobil başvuru kılavuzu.