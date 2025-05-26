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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Gençlik Kampı 2025 başvuruları tüm hızıyla devam ediyor.

Gençleri doğayla ve denizle buluşturan bu kamplara her yıl binlerce genç başvuruda bulunuyor. "GSB Yaz Gençlik Kampları"nın bu yılki ilk 5 dönemi için 9 Haziran 2025'e kadar devam edecek başvuruların ne zaman açıklanacağı merek ediliyor.

Bakanlığı sitesi üzerinden online başvuru yoluyla ya da en yakın Gençlik Merkezine gidilerek yapılan başvurular için sonuç tarihi belli oldu. Peki, Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre ilk 5 Dönem başvuru sonuçları en geç 13 Haziran 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 18 Temmuz 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.