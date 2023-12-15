Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa ile Juventus arasında oynanacak olan Serie A 16. hafta mücadelesi hakkında aramalar hız kazandı.
İtalya Serie A'da 36 puanı bulunan ve ikinci sırada yer alan Juventus lider Inter'in 2 puan gerisinde yer alıyor.
Ev sahibi Genoa ise geride kalan 15 haftada topladığı 15 puan ile 14. sırada yer alıyor.
Futbolseverler Serie A'nın alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Genoa-Juventus maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Genoa - Juventus maçı ne zaman?
Genoa - Juventus maçı 15 Aralık Cuma (bugün) günü saat 22:45'te oynanacak. Stadio Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından naklen yayınlanacak.