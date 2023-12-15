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Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 16. hafta açılış maçında oynanacak olan Genoa - Juventus maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu maçın detayları...