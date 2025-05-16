Geri sayım başladı! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

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Kurban bayramı öncesi emeklilere verilen bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı.

Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi, 2025 yılı için 4 bin lira olarak belirlenmişti.

Vatandaşlar emekli ikramiyelerinin verileceği tarihi öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı.

Bilindiği üzere Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe tarihine denk geliyor.

Bu tarihten önce verilecek bayram ikramiyelerinin hangi tarihte verileceği merak ediliyor.

Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor..