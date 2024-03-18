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Gitmek bilmedi! O tarihte Türkiye'ye geliyor; 30 saat dayanın...

Gitmek bilmedi! O tarihte Türkiye'ye geliyor; 30 saat dayanın... Mart ayı, vatandaşların yüzünü pek de güldüremedi. Meteoroloji kaynakları, Türkiye genelinde yeni bir uyarıda bulundu. O tarihte gelecek. Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.