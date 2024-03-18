Gitmek bilmedi! O tarihte Türkiye'ye geliyor; 30 saat dayanın...

Bahar havasının yavaş yavaş hissedilmeye başlandığı bu günlerde, meteoroloji kaynaklarından yeni bir uyarı geldi.
Balkanlar'dan çıkıp Türkiye'ye doğru ilerleyen bir hava olayı, ülkemizi etkisi altına alacak.
Tahminlere göre, bu hava olayı tam 30 saat sürecek ve dikkat gerektirecek şiddette olabilir. Vatandaşlara o tarihe dikkat çekip uyarı yapıldı.
30 saatlik soğuk hava dalgası!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla Balkanlar'dan gelecek olan yeni hava olayını duyurdu. Devamında ise müjdeyi şu sözlerle açıkladı:
"Yeni haftaya ılık başlıyoruz. Batıda yağış yok. Doğuda yağış var. Çarşamba ise 30 saatlik Balkanlar'dan soğuk hava geliyor. Sonra hafta sonu tekrar ısınacağız. Size 1 haftalık hava durumu paketini sunduk, iyi akşamlar..."