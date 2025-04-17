Gizli kamera nasıl tespit edilir? Bu yöntemle yakalayın

İHA

İstanbul’dan Sakarya’nın Sapanca ilçesine tatil için gelen bir aile, kiraladıkları bungalovda gizli kamera fark etti.

Yatak odası ve jakuzi bölümünü doğrudan gören, ampul içine gizlenmiş kamerayı tespit eden aile, durumu emniyet birimlerine bildirerek şikayetçi oldu.

Gizli kamera nasıl tespit edilir

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar "Gizli kamera nasıl tespit edilir?" ve "Hangi alanlarda gizlenmiş olabilir?" sorularına cevap aramaya başladı.

GİZLİ KAMERA NASIL TESPİT EDİLİR

25 yıldır güvenlik kameraları alanında hizmet veren Resul Karaaslan, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kamera sistemlerinin de ciddi gelişim gösterdiğini belirtti.

Karaaslan, "Teknoloji iyi niyetli insanların elindeyse faydalı olabilir, ancak art niyetli kişilerin eline geçtiğinde ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşın yaşadığı mağduriyet ilk ve tek değil. Onun gibi birçok otel odalarında, gidilen apartlarda, bungalov tarzı yerlerde bu tarz olaylar olabiliyor" dedi.

EN PRATİK YOLU

Karaaslan, vatandaşların kaldıkları yerlerde gizli kamera olup olmadığını kontrol etmek için telefonlarını kullanabileceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız gittikleri yerlerde nelere dikkat etmeli onlardan bahsedelim. Gizlenmiş kamerayı bulmanın en pratik yolu cep telefonudur. Cep telefonun kamerasıyla bunu tespit edebilirler. Çünkü cep telefonundaki kamera UV ışınlarını gördüğü için bizim gözle göremediğimiz kızıl ötesi ışınları görebiliyor. Örneğin bir televizyon kumandasını cep telefonunuzun karşısına koyarak işlem yaptığınızda sizin görmediğiniz ışınlar kameraya yansır. Yine bunun gibi öncelikli olarak yapılması gereken, bir odaya gittiklerinde odanın ışığını tamamen kapatarak telefonun ışığını açmaları gerekir. Bu şekilde eğer odada gizli bir kamera var ise lensi yansıma yapacaktır. İkinci bir seçenek olarak gittikleri yerlerde cep telefonun kamerasını açabilirler. Kamerayı açtıklarında UV ışını direkt kamerada gözükecektir. Eğer oda yoksa bir el fenerini şüphelendikleri noktaya tutarak yansıması ile bulabilirler"

Gizli kameraların yerleştirildiği alanlara da dikkat çeken Karaaslan, "Zaten gizli kameralar genellikle elektrik prizleri, PIR hareket dedektörleri, yangın alarm sistemlerinin içerisine, saatlere ve köşelerde bulunan pervazların iç kısımlarına konulabiliyor. Hatta yeni gördüğüm, benimde şaşırdığım ve hayretle izlediğim olay, kombilerin içine bile bu gizli kameraları yerleştirilebiliyorlar" dedi.