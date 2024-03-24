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Gönül Dağı 133. bölüm fragmanı: Alevler içinde kaldı! Oğlunu kaybediyor...

Gönül Dağı 133. bölüm fragmanı: Alevler içinde kaldı! Oğlunu kaybediyor... TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Diziden yeni fragman geldi. Koca bina kül oluyor. Oğlu da alevler içinde kalıyor. İşte Gönül Dağı 133. Bölüm fragmanı…