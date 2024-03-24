TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri her hafta büyüleyici hikayelerle ekran başına çekmeye devam ediyor.
Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı yaşamlarını anlatan dizi, her Cumartesi akşamı milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in kaleme aldığı bu özel yapım, başarılı oyuncularıyla da dikkat çekiyor.
Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi tecrübeli isimler, seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Alevler içinde kaldı
Dizinin yeni bölüm fragmanında deprem konusu ele alınırken, kasaba yeni bir olayla perişan olacak.
Rıfat, evinin alevler içinde kaldığını görünce dünyası başına yıkılıyor. Oğlu Ömer de içerdeydi. Peki Ömer öldü mü?
İşte Gönül Dağı 133. bölüm fragmanı...