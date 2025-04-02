Haber Merkezi
TRT ekranlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarını şenlendirmeye devam ediyor.
Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler heyecan dolu anların sinyalini aldı.
Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun yer aldığı dizi, bu hafta da duygu dolu sahneleriyle ekran başındakileri büyüleyecek.
EVLENİYOR
Gönül Dağı cumartesi akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yeni bölümünde Filiz ile Erkan evlenecek. Peki, onları neler bekliyor? İşte Gönül Dağı 173. Bölüm 2. Fragman...