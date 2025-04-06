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Haber Merkezi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 174. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Her hafta Anadolu’nun sıcacık hikayelerini seyirciyle buluşturan dizi, bu bölümde de duygu yüklü sahneleri ve sürpriz gelişmeleri ile merak uyandırıyor.

Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali İlhan gibi isimlerin paylaştığı Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak?

SELMA'YA NE OLACAK?

Bozkırın kalbinde yine sevgi, heyecan ve biraz da hüzün var... Gönül Dağı’nın yeni bölümünde kasabada düğün telaşı yaşanıyor. Erkan ile Filiz’in düğünü herkesi bir araya getiriyor.

Diğer yanda Selma cephesinde işler pek iç açıcı değil. Annesinin yıllar önce yaşadığı acı dolu kader, şimdi Selma’nın kapısını çalıyor. Peki, Selma’ya ne olacak?

İşte Gönül Dağı 174. Bölüm Fragmanı...