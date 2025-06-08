Haber Merkezi
TRT 1’in reytinglerde zirvede yer alan dizisi Gönül Dağı, sezon finaliyle izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.
Anadolu’nun samimi hikayelerini ve zengin kültürel dokusunu ekrana taşıyan dizi, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla şimdiden büyük beğeni topladı.
Her bölümüyle milyonların kalbini fetheden Gönül Dağı, sezon finalinde de izleyiciyi duygusal anlarla buluşturacak.
Peki, dizinin sezon finalinde neler yaşanacak?
RAMAZAN GİDİYOR MU?
Dizinin sezon finalinde Ramazan, herkese veda edecek. Asuman, onu gitmekten vazgeçirebilecek mi?
Öte yandan Selma yeniden görme umuduyla göz bantlarını çıkarıyor. Peki, Selma tekrar görmeye başlayacak mı? İşte Gönül Dağı sezon finali fragmanı...