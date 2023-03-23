Google'ın ilk adı bakın neymiş! Hele anlamı ayrı olay... Her dakika milyonlarca aramanın yapıldığı Google'ın ilk ismini hiç duydunuz mu...1998 yılında iki kafadar tarafından kurulan Google'ın eski adı bakın neymiş...

Dünyanın en çok tıklanan arama motoru Google, rakiplerini silip geçmeye devam ediyor.

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen ve her soruya yanıt bulabildiğimiz Google, neredeyse hiçbir şeyi cevapsız bırakmıyor.

Özel günlere karşı oldukça hassas olan Google, kendi hakkında da birçok bilgiye sahip.

Google, kuruluşunu şu şekilde ifade ediyor:

"Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin arasındaki ortaklık, köklerini Stanford Üniversitesi'nin güneşli kampüsüne dayandırıyor. Mezun öğrenciler insanların World Wide Web'deki bilgi zenginliğiyle etkileşim biçimlerini iyileştirmek için yola çıktı. 1998'de Google doğdu ve gerisi tarih oldu.

Google'ın eski adı

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin aslında Google'ın adını 'Backrub' koymuştu.

'Sırt masajı' anlamına da gelen kelimenin masajla bir ilgisi bulunmuyorç

'Backrub' aynı zamanda bir internet sitesine, başka bir internet sitesinin verdiği link anlamına gelen backlinklere göre sayfaları bulma ve sıralama sistemine verilen ad.