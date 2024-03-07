Görsel dikkat testi: Resimdeki geyiği bulmak için 7 saniyen var! Sadece şahin gözlüler farkediyor Eğlenceli bir görsel test ile sizlerleyiz. Resimdeki geyiği bulabilenler yüksek IQ'lu kabul ediliyor. Bakalım siz resimdeki gizlenmiş geyiği ne kadar sürede bulabileceksiniz...

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Zeka testleri, genellikle bilişsel yetenekleri ölçmek için tasarlanmış eğlenceli testlerdir.

Bu testler, bir kişinin problem çözme becerileri, mantıksal düşünme, dikkat, bellek, matematiksel yetenekler, kelime dağarcığı ve diğer bilişsel alanlardaki performansını değerlendirmek için kullanılır.

Bugün sizlerin dikkat konusunda becerilerinizi test edebileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir test ile karşınızdayız.

Aşağıda vereceğimiz görselde eli silahlı iki avcı yer alıyor. Ayrıca bu resimde avcılardan gizlenen bir geyik var.

Peki siz resime baktığınızda avcılardan gizlenen geyiği ne kadar sürede bulabileceksiniz?

İşte birçok kişinin uzun uzun bakmasına rağmen geyiği bulamadığı o görsel...

Siz bu resime baktığınızda geyiği görebildiniz mi?

Resimdeki geyiği kimileri ilk bakışta farkederken kimileri ise uzun süre bakmasına rağmen bulamıyor.

Görselde bulunan geyiği hala bulamayanlar için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

İşte bu dikkat testinin yanıtı;

Ağaçların arkasına gizlenmiş geyiğin boynuzlarını farkettiniz mi? Geyik ekranın sağ kısmında bulunan ağacın arkasında yer alıyor.