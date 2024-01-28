Görsel dikkat testi: Sürüden ayrılan keçiyi 9 saniyede bulun Bir keçi dağa tırmanmış ve artık sürüsünden ayrılmış. 9 saniyede fark edebilir misiniz? Bu bulmacayla gözleminizi test edin!

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Optik yanılsama mücadelelerinin amacı, orada olmayan veya görünürde saklanmayan şeyleri bulmaktır. Ve bugün sizin için eğlenceli, heyecan verici ve zorlu bir optik illüzyonumuz var.

Bu optik yanılsama resim testinde devasa, kayalık bir dağın manzarasını görebilirsiniz. Bu resimde göremediğiniz şey bir keçidir.

Keçi bu kayalık dağa tırmandı ve bu sırada sürüsünden ayrıldı. Artık dağın zirvesinde yapayalnızdır.

Bu optik illüzyon görüntüsündeki amacınız, verilen süre içinde keçiyi bulmaktır.

Her zamanki gibi bu gizli hayvan optik yanılsaması için de belirlenmiş bir zamanımız var. Bu optik illüzyon bulmacasını çözmeniz için size 9 saniye veriyoruz.

Keçiyi fark ettin mi?

3...

2...

1...

Hala bulamadınız mı?

Görselin sol taraflarına doğru göz gezdirin.

Süreniz bitti...

İşte bu dikkat testinin çözümü: