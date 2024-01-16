Görsel zeka testi: Resimdeki R’lerin arasında gizlenen B’yi 20 saniyede bulan dahi çıkıyor Buradaki göreviniz resimdeki R'lerin arasına gizlenmiş B'yi bulmak. Bu illüzyon testini çözmek için yalnızca 20 saniyeniz var. Acele edin…

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Zeka oyunları, çeşitli boyut ve biçimlerde gelen resim, matematik ve mantık bulmacalarıdır.

Yeni kavramların üretilmesi için gerekli olan tüm niteliklerin, bilginin, esnekliğin ve yaratıcılığın gelişimini teşvik eder.

Bu zeka oyunu, niteliksel ve niceliksel beceriler arasında mükemmel bir denge ile görsel keskinlik ve bilişsel yetenekler gerektirir.

Problem çözme becerisinin ve özel bir bakış açısının öneminin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden resimde gizlenmiş tuhaf bir harfi bulun.

Tüm ipuçlarını bulmak için görüntüyü bölün ve her köşeye bakın.

Süreniz doldu! Resimde gizlenen B harflerini bulduysanız tebrikler.

Müthiş bir gözlemcisiniz demektir ve görsel hafızanız oldukça kuvvetli!

Eğer belirtilen süre içerisinde bulamadıysanız üzülmeyin. Bulmacanın cevabı aşağıda: