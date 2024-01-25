Görsel zeka testi: Sadece IQ’su yüksek olan 4 saniye içinde X’lerin arasındaki Y’yi buluyor Görme keskinliği en yüksek olan kişi, bu resimdeki X'ler arasındaki Y'yi 4 saniyede tespit edebilir. Peki sen görsel zekana ne kadar güveniyorsun? Test etmeye hazırsan, başlayalım!

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Latince kökenli "illudere" fiilinden türeyen "illüzyon" kelimesi, alay etmek veya kandırmak anlamına gelir.

Bu kelimenin bir örneği olarak karşımıza çıkan optik yanılsama resimleri, insan zihnini kandırmak amacı taşır ve aynı zamanda bireyin zekasını ve dikkatini test etmek için kullanılan basit bir yöntemdir.

Optik yanılsama resimleri, beyin tarafından algılanan gerçeklik ile görsel bilgiler arasındaki etkileşimi anlamak ve incelemek için sinirbilimciler tarafından kullanılmaktadır.

Ayrıca, optik illüzyon bulmacalarını düzenli olarak çözmenin, bireyin problem çözme becerilerini geliştirebileceği ve zekasını artırabileceği öne sürülmektedir.

Bu optik illüzyonda X harflerinin arasında gizlenen bir Y harfi bulunuyor. Peki Y harfini 4 saniyede bulabilir misiniz?

Yukarıda paylaşılan görselde, 4 saniyede Y harfini bulmanızı istedik. Görsel zekanıza güveniyor musunuz?

Öyleyse zamanlayıcınızı ayarlayın ve başlayın!

Belirtilen süre sınırı içinde bu mücadeleyi başarıyla tamamlayan okuyucuları tebrik ederiz. Kesinlikle keskin bir vizyona sahipsiniz.

Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Sizin için cevabı verdik: