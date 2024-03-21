Gözler 23 Mart'ta! Emeklilere 5000 TL seyyanen zam verilecek iddiası... Ankara mitingine hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere 5 bin lira seyyanen zam açıklamaya hazırlandığı iddia edildi. Milyonların gündemine gelen iddia, emeklilerin merak konusu oldu.

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Yerel seçim sürecinde olan Türkiye'de oy heyecanı devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahadan inmiyor.

Cumhurbaşkanı'ndan gelen ekonomi mesajları Ankara kulislerini hareketlendiriyor.

Özellikle seçim öncesi emekli zammı gündeme geldi.

Emeklilerin zam beklentisi oluşurken, olumsuz bir hava da hakim olmadı.

Zam sinyalleri

Milyonlarca emekli 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi maaşlarına zam beklerken; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den gelen açıklamalar dikkat çekti.

Katıldığı televizyon programına milyonlarca emekliyi ilgilendiren ifadeler kullanan Şahin, "Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız." dedi.

Gazeteci Fatih Portakal da "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" diye konuştu.

Gözler mitingde

Emekliye seyyanen zam için gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mitingine çevrildi.

Erdoğan'ın emeklilere 5.000 TL seyyanen zam yapılacağını açıklayacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.