Gözler ÖSYM'de! KPSS önlisans 2024 ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi

Editör: Yağmur Dinç
Önlisans mezunları, kamuya atanmak adına KPSS önlisans sınavına giriyor.
Bu sene 1 Eylül Pazar günü gerçekleşen sınav akabinde gözler sonuçlara çevrildi.
Binlerce aday, "KPSS önlisans 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak" merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarına sınav sonuç takvimi yoğun olarak araştırılıyor.
Genel Yetenek ve Genel Kültür kapsamında 120 sorunun sorulduğu KPSS önlisans için sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.
Peki, KPSS önlisans 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...
KPSS ÖNLİSANS SONUÇ TARİHİ 2024:
KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül’de açıklanacak. Sonuçlar ise ÖSYM AİS sorgulama sayfasından öğrenilebilecek.