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Gözler ÖSYM'de! KPSS önlisans 2024 ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi

Gözler ÖSYM'de! KPSS önlisans 2024 ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi KPSS önlisans sınavına giren adaylar, sınavın akabinde sonuçlara yoğunlaştı. Bu kapsamda, KPSS önlisans 2024 ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. ÖSYM, sonuç tarihini adaylara duyurdu. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...