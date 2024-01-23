Gözlük camlarınız yeni gibi olacak! Bu yöntem ile temizleyin çiziklerden eser kalmasın… Gözlük kullananların çoğu camlarının çizilmesinden muzdarip. Ama öyle bir yol var ki camlar tıpkı yeni alınmış gibi oluyor. İşte, gözlük camlarınızdan çizikleri silip süpürecek o yöntem…

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Kullananların çok iyi bildiği üzere gözlük canları oldukça hassastır. Kolayca çizilebilen bu camlar görme kalitenizde de sorun yaratır. Camların fiyatlarındaki hatırı sayılır pahalılık nedeniyle çoğunlukla çizik olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Çizilen bu gözlük camları sürekli olarak kullanmaya devam edildiğinde görme kalitesinde kötü bir etki yaratır. İşte, gözlük camlarınızı ilk günkü gibi yapacak o yöntem…

Diş macunu ile temizleyin...

Gözlük camlarını temizlemek için kullanabileceğiniz bu pratik yöntemle çiziklere elveda diyeceksiniz. İşte kullanmanız gerekenler:

Camlarınızda ki çiziklerden kurtulmak için tek ihtiyaç duyacaklarınız diş macunu, su ve bez olacak.

İlk olarak gözlük camınıza diş macununu hafifçe sürün ve bir mikrofiber bez yardımı ile macunu gözlüğün camına ovalayarak yedirin.

Daha sonra su ile diş macunu olan yerleri temizleyin ve yine mikrofiber bir bez yardımıyla gözlük camlarınızı silerek kurulayın. Ve mutlu son yeni gibi olan gözlüğünüzü tertemiz olan camlarınızla kullanmaya devam edebilirsiniz.