Gözünüz üzerinde olsun! O parazit dışkıda saklanıyor... Güneş yüzünü gösterdi, parazitlerin bayram havası geldi. Özellikle tuvaletten çıkarken, arkanıza bakmadan asla ayrılmayın. Bu parazitleri fark etmek, sağlığınızı kurtarmak demektir.

Sıcak havalarda bağışıklık sistemi, sindirim sistemi ve bağırsaklar dengesizliğe uğrayabilir.

Vücuda gerekli takviyeler alınmaz ise, virüslere ve bakterilere zemin hazırlanır. Özellikle sindirim ve boşaltım sistemlerini korumakta fayda var. Hele ki yazın, mutlaka arkanızdan kontrol edin.

Fark etmeden tükettiğiniz ve bağırsaklarınızda gezen tenya bakterileri, size zor günler yaşatabilir.

Tenya tehlikesi

Tenya yumurtaları hayvanlar tarafınca sindirilir ve ondan sonra kaslarında larvalara dönüşür. Güvensiz etleri tükettiğimizde, yaşayan larvalar şahsen bağırsaklarımızı kolonize eder.

Tenyalar nedeniyle shal, kilo kaybı, bulantı ve karın üst bölgesinde ağrılar meydana gelebilmektedir. Kişi genellikle dışkı yoluyla fark etmektedir.

Zaman zaman 30 yıla kadar yaşayabilen ve 25 metreye kadar uzayabilen tenyalardan doğal yollarla veya ilaç tedavisi ile kurtulmak mümkündür.

Aynı zamanda tuvalet temizliğinde de hassas olunmalıdır.