Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 18 Kasım 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından düşüşe geçen altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 18 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.865 TL

Satış: 2.866 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.783 TL

Satış: 4.892 TL

Yarım altın

Alış: 9.537 TL

Satış: 9.784 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 19.822 TL

Satış: 20.121 TL