Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 18 Kasım 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
ABD Başkanlık seçimlerinin ardından düşüşe geçen altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 18 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.865 TL
Satış: 2.866 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.783 TL
Satış: 4.892 TL
Yarım altın
Alış: 9.537 TL
Satış: 9.784 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 19.822 TL
Satış: 20.121 TL