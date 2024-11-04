Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 4 Kasım 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Altın, tarih boyunca yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülmüş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değer kazanmaya devam etmiştir.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 4 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.023 TL

Satış: 3.024 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.975 TL

Satış: 5.089 TL

Yarım altın

Alış: 9.920 TL

Satış: 10.178 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 20.625 TL

Satış: 20.936 TL