Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 4 Kasım 2024 altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Altın, tarih boyunca yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülmüş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değer kazanmaya devam etmiştir.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 4 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.023 TL
Satış: 3.024 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.975 TL
Satış: 5.089 TL
Yarım altın
Alış: 9.920 TL
Satış: 10.178 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.625 TL
Satış: 20.936 TL