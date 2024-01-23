Grip misiniz yoksa 20 kat daha ölümcül 'X' mi? Hemen ayırt edin Koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olduğu belirtilen X salgını, hızla yayılıyor. Grip vakalarının artış gösterdiği bu dönemde de belirtileri ayırt etmek zorlaşıyor. Peki, grip misiniz yoksa X mi? İşte belirtileri ve farkları…

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Pandemiden kurtulduk derken dünyanın hastalığı bitmiyor…

Dünya Sağlık Örgütü’nün duyurduğu yeni virüs, koronavirüsü bile aratabilir.

20 kat daha ölümcül olduğuna dikkat çekilen virüs “X” olarak açıklandı.

X salgını, hızla etkisini gösteriyor.

Aynı zamanda grip ve soğuk algınlığı vakaları da aldı başını gidiyor. Bu noktada hasta olanlar grip mi yoksa X mi sorusuyla endişeleniyor.

X hastalığının belirtileri ve ayırt edici özellikleri haberimizde…

İşte grip sandığınız hastalık…

X' dair bilinenler

Henüz endişelenmenize gerek yok.

X, bir salgına ya da pandemiye neden olabilecek fakat şu anda var olup olmadığı bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara verilen varsayımsal bir terim.

Koronavirüs pandemisinden ders alan uzmanlar, en kötü senaryoya hazırlanmak için sağlam ve etkili bir plan üzerinde çalışıyorlar.

Belirtileri

X hastalığının belirtileri olarak öngörülenler ise şu şekilde:

Öksürük

Halsizlik

Boğaz ağrısı

Kas-eklem ağrıları

Ateş