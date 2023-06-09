Grip ve salgın hastalıklara karşı koyan doğal karışım! Evde kolaylıkla hazırlayın.. Grip veya benzeri salgın hastalıklara karşı koyabilen doğal karışımlar bulunuyor. İşte evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz mucizevi karışım..

Genellikle soğuk havalarda ortaya çıkan grip ve çeşitli salgın hastalıklara karşı koymak isteyenler doğal karışımlara başvuruyor.

Özellikle C vitamini bakımından zengin olan portakal, limon ve greyfurt gibi besinlerden hazırlanan içecekler büyük ilgi görüyor.

Bu vitamin deposu tariflarle soğuk havalarda dahi vücut direnci arttırılabiliyor ve bağışıklık güçlenebiliyor.

İşte sadece 1 bardağının bile faydalı olabileceği mucize C vitamini karışımının tarifi...

Gerekli malzemeler

- 2 dal karanfil

- Bir adet çubuk tarçın

- Bir greyfurt

- Bir portakal

- Yarım limon

Hazırlanışı

İlk olarak greyfurt ve portakalı iyice sıkın. Daha sonra içerisine çubuk tarçını koyup bekleyin. Yarım saat bekledikten sonra sıktığınız limon suyunu ve karanfilleri ilave edin.

10 dakika bekledikten sonra karanfil ve tarçın çubuklarını çıkarın. Hazırlamış olduğunuz karışımı başka bir bardağa süzerek aktarın. Karışımınız hazır. Afiyet olsun!