GS kombine fiyatları 2025-26: Kategoriye göre belli oldu! İşte fiyatlar...

Yağmur Uçar

Galatasaray yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "2025-2026 Futbol Sezonu kombine genel satışı, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te öncelikli olarak GSPara kartlılara, 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.00’te Galatasaray logolu passolig kartlılara sadece Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar ise kombine fiyatlarını ve ödeme imkanlarını araştırmaya başladı.

Bu kapsamda, "GS kombine fiyatları ne kadar, kaç TL" sorusu gündeme geldi.

İşte yeni sezon kombine bilet fiyatları ve taksit seçenekleri...

GS KOMBİNE FİYATLARI 2025-2026

Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kombine fiyatları şu şekilde:

Kale arkası üst tribün: 24 bin lira

Kale arkası tribün: 26 bin lira

Doğu ve Batı üst tribün: 53 bin lira

Doğu ve Batı alt tribün: 60 bin lira

Sahayı daha yakın yerden gören tribünler ise 80 bin lira, 90 bin lira, 115 bin lira, 140 bin lira ve 180 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.