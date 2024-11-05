Gümüş gram fiyatı ne kadar? 5 Kasım 2024 güncel gümüş fiyatı..

Hüseyin Topuz

Gümüş fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gümüş yatırımcıları internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor.

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında arama yapıyor.

Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 5 Kasım 2024 Salı günü güncel gümüş fiyatı..

Gümüş bugün ne kadar?

5 Kasım 2024 Salı günü itibariyle gümüşün gramı 35,87 TL'den işlem görüyor.

Gram Gümüş son 24 saat içerisinde %-0,02, son bir haftada %-5,49 oranında değişmiştir.